Rio Tinto Aktie
Marktkap. 102,3 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto nach Aussagen des Bergwerkskonzerns zum Lithium-Geschäft mit einem Kursziel von 5450 Pence auf "Overweight" belassen. Diese belegten ein starkes Umsatzwachstum, schrieb Amos Fletcher am Dienstag. Dies werde gestützt von steigenden Volumina und Preisen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Overweight
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
54,50 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
62,71 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Amos Fletcher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,11 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|10:56
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|08:41
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:56
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|08:41
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:56
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|08:41
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|27.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|20.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|05.12.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)