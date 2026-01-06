DAX 25.094 -0,1%ESt50 5.911 -0,2%MSCI World 4.484 -0,1%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 77.036 -1,4%Euro 1,1678 +0,0%Öl 60,75 +0,6%Gold 4.427 -0,7%
Profil

Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

29,99 EUR -1,35 EUR -4,31 %
STU
25,93 GBP -0,63 GBP -2,35 %
LSE
Marktkap. 180,2 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
RBC Capital Markets

Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform

11:21 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
Shell (ex Royal Dutch Shell)
29,99 EUR -1,35 EUR -4,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach dem Produktionsbericht zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Biraj Borkhataria sprach am Donnerstag von einem harten Jahresende für den Ölkonzern. Er wertet die Veröffentlichung negativ. Die Schätzungen für Gewinn und Cashflow dürften unter Druck kommen./rob/ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 02:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 02:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
25,84 £		 Abst. Kursziel*:
39,34%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
25,93 £		 Abst. Kursziel aktuell:
38,84%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

