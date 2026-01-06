Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 180,2 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach dem Produktionsbericht zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Biraj Borkhataria sprach am Donnerstag von einem harten Jahresende für den Ölkonzern. Er wertet die Veröffentlichung negativ. Die Schätzungen für Gewinn und Cashflow dürften unter Druck kommen./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 02:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 02:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
36,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
25,84 £
|Abst. Kursziel*:
39,34%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
25,93 £
|Abst. Kursziel aktuell:
38,84%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,08 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|11:21
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:56
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|11:21
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:56
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|11:21
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:56
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|06.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|06.12.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG