DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.464 -0,9%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.657 -1,1%Bitcoin 56.087 -9,6%Euro 1,1800 -0,1%Öl 67,90 -1,5%Gold 4.857 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Siemens 723610 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
SAP-Aktie im Fokus der Anleger: Milliardenschwerer Aktienrückkauf startet SAP-Aktie im Fokus der Anleger: Milliardenschwerer Aktienrückkauf startet
Überraschung bleibt aus: Europäische Zentralbank lässt Leitzinsen unverändert Überraschung bleibt aus: Europäische Zentralbank lässt Leitzinsen unverändert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
31,86 EUR -1,48 EUR -4,44 %
STU
27,70 GBP -0,98 GBP -3,40 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 182,79 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3C99G

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYDAF

DZ BANK

Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen

18:11 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
31,86 EUR -1,48 EUR -4,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Aktie für Shell von 36,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das schwache Ergebnis des Ölkonzerns für das vierte Quartal sollte nicht u?berbewertet werden, schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Mit den konstant hohen Aktienrückkäufen und einer überdurchschnittlichen Ausschüttungsrendite grenze sich der Energiekonzern positiv von den europäischen Konkurrenten ab. Der Experte hob unter anderem die solide Bilanz und die Marktführerschaft bei Flüssiggas hervor./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:49 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
27,69 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
27,70 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,40 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

18:11 Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen DZ BANK
13:31 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
13:26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
02.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

dpa-afx Ergebnisanstieg Shell-Aktie in Rot: Gesunkene Ölpreise vermiesen das Schlussquartal Shell-Aktie in Rot: Gesunkene Ölpreise vermiesen das Schlussquartal
finanzen.net Ausblick: Shell verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Shell auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 3200 Pence
finanzen.net Erste Schätzungen: Shell (ex Royal Dutch Shell) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Dow Jones Aktien von Shell und Exxon stabil: Verkauf von Nordsee-Assets an Viaro Energy gestoppt
Dow Jones Milliardenschwere Abschreibungen: BP-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck
Business Times Shell keeps buybacks steady as profit falls, misses expectations
Financial Times Shell chief pushes for more cost cuts as it keeps rewarding investors
Financial Times Shell chief pushes for more cost cuts as it keeps rewarding investors
Financial Times Shell plans up to £4.6mn pay rise for chief Wael Sawan
Financial Times Shell plans up to £4.6mn pay rise for chief Wael Sawan
Zacks Seeking Clues to Shell (SHEL) Q4 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
Zacks Shell Q4 Earnings: Can Upstream Gains Offset Weak Spots?
Zacks Shell (SHEL) Gains As Market Dips: What You Should Know
RSS Feed
Shell (ex Royal Dutch Shell) zu myNews hinzufügen