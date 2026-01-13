Aktien von Shell und Exxon stabil: Verkauf von Nordsee-Assets an Viaro Energy gestoppt
Shell und Exxon Mobil haben den geplanten Verkauf ihrer Erdgasvorkommen in der südlichen britischen Nordsee an das Unternehmen Viaro Energy gestoppt.
Das im Juli 2024 angekündigte Geschäft umfasste elf Gasfelder, ein Explorationsprojekt sowie das strategisch wichtige Onshore-Gasterminal Bacton im Osten Englands. Ursprünglich war der Abschluss der Transaktion für das Jahr 2025 vorgesehen.
"Trotz eines konstruktiven Prozesses wurden die Abschlussbedingungen nicht erfüllt, da sich die kommerziellen Bedingungen und das Marktumfeld weiterentwickelt haben", erklärte Shell in einer Stellungnahme am Mittwoch.
Viaro-Energy-CEO Francesco Mazzagatti bestätigte die Entwicklung in einer separaten Stellungnahme und gab an, dass sich beide Parteien einvernehmlich darauf geeinigt hätten, den Verkauf nicht weiter zu verfolgen.
Die North Sea Transition Authority (NSTA), die als Regulierungsbehörde die Übertragung von Lizenzen in der Nordsee überwacht, teilte mit, dass sie noch auf zusätzliche Informationen von Viaro gewartet habe, bevor eine Entscheidung über die Genehmigung des Transfers hätte getroffen werden können.
An der NYSE notiert die Exxon Mobil-Aktie zeitweise 0,36 Prozent höher bei 126,99 US-Dollar. Die Shell-Aktie notiert in London zeitweise 0,18 Prozent im Plus bei 27,27 Pfund.
Von Adam Whittaker
DOW JONES
