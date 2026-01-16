DAX24.936 -1,4%Est505.921 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -3,9%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.890 -0,9%Euro1,1640 +0,5%Öl64,03 -0,3%Gold4.673 +1,7%
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- US-Börsen im Feiertag -- adidas, Nordex, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, D-Wave, NVIDIA, Alphabet, Bayer, Bitcoin im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: 3M stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: 3M stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick auf Bilanz

Ausblick: 3M stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

19.01.26 17:01 Uhr
3M öffnet die Bücher - was Experten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
142,08 EUR -2,38 EUR -1,65%
3M wird am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,80 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte 3M 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,01 Milliarden USD aus - das entspräche einem Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,01 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,03 USD, gegenüber 7,55 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 24,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 24,58 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

