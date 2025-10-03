DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.341 +0,3%Top 10 Crypto16,70 +1,4%Nas22.793 -0,2%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,47 +0,2%Gold3.888 +0,8%
Industriegeschäft

3M-Aktie stabil: Offenbar Verkauf von Unternehmensteilen in Milliardenhöhe denkbar

03.10.25 20:43 Uhr
3M-Aktie an der NYSE stabil: Milliarden-Verkäufe im Gespräch? | finanzen.net

Der US-Mischkonzern 3M erwägt Kreisen zufolge den Verkauf von Geschäftsteilen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
135,02 EUR -0,10 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dabei gehe es um Bereiche des Industriegeschäfts mit geringem Wachstum, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Unternehmen habe das Thema zwar mit der US-Investmentbank Goldman Sachs besprochen, eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden. So könnte sich 3M auch entscheiden, mit der bisherigen Struktur weiterzuarbeiten.

Vertreter der beiden Unternehmen wollten sich der Agentur zufolge nicht zu dem Thema äußern. Der Aktienkurs von 3M notiert an der NYSE zeitweise 0,05 Prozent höher bei 158,88 US-Dollar.

/he/ck

NEW YORK (dpa-AFX)

