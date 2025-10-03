DAX24.381 -0,2%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.351 +0,6%Top 10 Crypto16,64 +1,1%Nas22.894 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,63 +0,5%Gold3.878 +0,5%
Höhere Strompreise - Wainwright erhöht Kursziel für Plug Power enorm - Aktie beflügelt

03.10.25 15:36 Uhr
Höhere Strompreise - Wainwright hat Kursziel für NASDAQ-Wert Plug Power mehr als verdoppelt - Aktie hebt ab | finanzen.net

Die Investmentbank H.C. Wainwright hat ihr Kursziel für den Wasserstoff-Spezialisten Plug Power mehr als verdoppelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
3,00 EUR 0,58 EUR 23,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• H.C. Wainwright hebt Kursziel für Plug Power deutlich an
• Steigende Strompreise könnten Wasserstoff-Durchbruch beschleunigen
• Auch Craig-Hallum hebt den Daumen

H.C. Wainwright hat am Freitag ihr Kursziel für Plug Power von ursprünglich 3,00 auf 7,00 US-Dollar erhöht. Wie "Investing.com" berichtet, erfolgt die Anhebung in einer Phase starker Kursentwicklung - die Aktie konnte in den vergangenen sechs Monaten über 130 Prozent zulegen. Die Nachricht kommt bei Anlegern gut an und schickt das an der NASDAQ gelistete Papier zeitweise um 25,44 Prozent auf 3,55 Dollar weiter nach oben.

Steigende Strompreise als Katalysator für grünen Wasserstoff

Die deutliche Kurszielerhöhung basiert hauptsächlich auf den stark steigenden Strompreisen in den USA. Laut Daten der U.S. Energy Information Administration sind die Stromkosten im Jahresvergleich für Privathaushalte um 6,6 Prozent, für Gewerbekunden um 4,8 Prozent und für Industrieunternehmen um 5,1 Prozent gestiegen.

In einigen Regionen fielen die Preissteigerungen noch drastischer aus: Maine verzeichnete einen Anstieg von 36,3 Prozent, Connecticut 18,4 Prozent und Indiana 11,5 Prozent. Als Haupttreiber gelten der wachsende Energiebedarf von Rechenzentren und die zunehmende Elektrifizierung industrieller Prozesse.

Wachsende Wettbewerbsfähigkeit von grünem Wasserstoff

H.C. Wainwright argumentiert, dass die steigenden Stromkosten grünen Wasserstoff preislich wettbewerbsfähiger gegenüber konventionellem grauen Wasserstoff machen könnten. Dies würde die Geschäftsaussichten für Plug Powers Technologien erheblich verbessern.

Die Analysten sehen zudem auch in der wachsenden Unterstützung für Kernenergie, insbesondere für kleine modulare Reaktoren, einen potenziellen Vorteil für die Wasserstoffadoption. Die US-Regierung strebt bis 2035 den Aufbau von 35 GW neuer Kernkraftkapazität an, mit etwa 200 GW zusätzlicher Leistung bis 2050.

Auch andere Analysten zeigen sich optimistisch: Craig-Hallum erhöhte das Kursziel für Plug Power auf 4,00 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei, wobei auf positive Wachstumsaussichten verwiesen wurde.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

