DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,73 +0,1%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.652 +0,2%Euro1,1793 -0,1%Öl66,16 -0,6%Gold3.756 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Porsche Automobil PAH003 Plug Power A1JA81 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen schwächer -- KBC erwägt offenbar Übernahme von ABN Amro -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Trend-ETFs: Warum sie für Langfrist-Anleger riskant sind Trend-ETFs: Warum sie für Langfrist-Anleger riskant sind
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Bullishe Bewertung

Plug Power-Aktie schießt nach Analysten-Upgrade nach oben: Kurszielverdopplung möglich?

23.09.25 07:36 Uhr
Börsenfeuerwerk der Plug Power-Aktie an der NASDAQ: Verdopplung des Kursziels entfacht Rally | finanzen.net

Die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power fackelt ein Börsenfeuerwerk ab. Das sind die Gründe für den Kurssprung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
2,40 EUR 0,19 EUR 8,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Plug Power-Aktie steigt deutlich nach Analysten-Upgrade
• Craig-Hallum verdoppelt Kursziel auf 4,00 US-Dollar
• Wachstumsperspektiven bei Elektrolyseuren

Wer­bung

Mit einem satten Plus von 21,56 Prozent hat die Plug Power-Aktie den Montagshandel an der NASDAQ bei 2,65 US-Dollar beendet. Und auch nachbörslich setzt sich die Kursrally fort, es geht weitere 3,39 Prozent auf 2,73 US-Dollar nach oben.

Analyst mit bullisher Einschätzung der Plug Power-Aktie

Dabei ist es insbesondere eine Analystenstimme, die für Kauflaune am Parkett sorgt. Craig-Hallum hat sein Kursziel für Plug Power von 2,00 US-Dollar auf 4,00 US-Dollar angehoben und gleichzeitig die Kaufempfehlung beibehalten. Dabei verwies das Expertenteam insbesondere auf die starken Wachstumsaussichten des Energiekonzerns mit Blick auf den Wendepunkt im operativen Geschäft.

Die bullishe Aktienbewertung erfolgte Investing zufolge nach einem Treffen zwischen Investoren und Plug Powers CFO Paul Middleton und VP of IR Roberto Friedlander in der vergangenen Woche. Dies sei Middletons erste Roadshow ohne Deal seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2014 gewesen.

Wer­bung

Hyperwachstum voraus?

Craig-Hallum zeigt sich überzeugt, dass Plug Power angesichts des zunehmenden Interesses in den kommenden Monaten gezielte Anstrengungen unternehmen wird, die Investorenaktivität zu erhöhen. Die Analysten weisen zudem darauf hin, dass dieser Vorstoß mit dem Übergang des Unternehmens von einer Phase des Hyperwachstums und hoher Investitionen zu einem Geschäft mit Fokus auf wichtige Endmärkte und optimierter Kostenstruktur zusammenhänge.

Entsprechend erhoffen sich die Experten starkes Wachstum - insbesondere im Bereich Elektrolyseure. Finanzergebnisse und -ankündigungen im weiteren Verlauf des Jahres 2025 und bis ins Jahr 2026 hinein könnten Fortschritte bei der Erreichung der Unternehmensziele belegen, zitiert Investing.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Plug Power Inc.

Nachrichten zu Plug Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
DatumRatingAnalyst
27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen