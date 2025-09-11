Partnerschaft verkündet

Die KI-Branche erlebt einen historischen Moment: NVIDIA und OpenAI bündeln ihre Kräfte in einem 100-Milliarden-Dollar-Deal.

• NVIDIA investiert 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI

• Parallel Chip-Partnerschaft OpenAI-Broadcom für eigene 3nm-KI-Prozessoren

• Analysten: Wettbewerb im KI-Hardwaremarkt verschärft sich



Wer­bung Wer­bung

Eine angekündigte Mega-Investition hat NVIDIA am Montag einen Kurssprung von bis zu 4,5 Prozent sowie mit 184,55 US-Dollar ganz knapp ein Rekordhoch beschert. Zuletzt lag der Kurs 3,93 Prozent höher als am Vortag und mit 183,61 Dollar wieder knapp unter dem Allzeithoch.

Der Chipkonzern will sich mit einer Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar den Platz in künftigen Rechenzentren des ChatGPT-Entwicklers OpenAI sichern. Mit dem Investment solle der Aufbau neuer KI-Rechenzentren mit NVIDIA-Technik sowie deren Energieversorgung unterstützt werden, teilten die Unternehmen mit. NVIDIA ist ein zentraler Lieferant von Chipsystemen für Training und Betrieb von Software mit Künstlicher Intelligenz (KI).

Schrittweise Investition

Die Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar (aktuell rund 85 Milliarden Euro) soll schrittweise erfolgen. "Die erste Phase" werde in der zweiten Hälfte 2026 mit dem Einsatz von Chipsystemen der neuen NVIDIA-Plattform Vera Rubin "online gehen". Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg soll NVIDIA auch eine Beteiligung an OpenAI bekommen.

Wer­bung Wer­bung

Der Chatbot ChatGPT löste mit der Veröffentlichung im November 2022 den Hype um Künstliche Intelligenz aus. Es ist die meistverwendete KI-Software mit aktuell mehr als 700 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern.

Chips von NVIDIA wurden zu einer Schlüsseltechnologie bei Künstlicher Intelligenz. Grosse KI-Entwickler geben Milliarden dafür aus und füllen ganze Rechenzentren damit. Die Vereinbarung mit OpenAI sichert NVIDIA die Rolle als Herzstück künftiger Rechenzentren des OpenAI-Erfinders.