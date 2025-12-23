Flatexdegiro erweitert Vorstand
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker Flatexdegiro erweitert seinen Vorstand. Der Aufsichtsrat berief Jens Möbitz zum vierten Mitglied mit Verantwortung für Banking Operations und IT, teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Dieser sei seit knapp 25 Jahren in
unterschiedlichen Leitungspositionen für den Konzern tätig und führe beide Ressorts bereits im Vorstand der konzerneigenen flatexDEGIRO Bank AG.
Mit der Erweiterung des Konzernvorstands und der Berufung von Möbitz
greift Flatexdegiro den Angaben zufolge der für 2026/2027 vorgesehenen Zusammenlegung von Flatexdegiro und der Flatexdegiro Bank vor. Auf den Aktienkurs des Unternehmens hatten die Neuigkeiten keinen spürbaren Einfluss./nas/he
