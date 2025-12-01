DAX 23.693 +0,4%ESt50 5.690 +0,4%MSCI World 4.391 +0,3%Top 10 Crypto 11,86 +2,1%Nas 23.445 +0,7%Bitcoin 76.615 +3,0%Euro 1,1616 +0,0%Öl 62,29 -1,6%Gold 4.221 -0,3%
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Beyond Meat, MongoDB, Plug Power, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht
KI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt KI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt
Profil

flatexDEGIRO Aktie

Marktkap. 3,54 Mrd. EUR

KGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111

ISIN DE000FTG1111

Symbol FNNTF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

flatexDEGIRO Buy

15:06 Uhr
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
31,64 EUR -0,58 EUR -1,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Flatexdegiro nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Finanzvorstand Benon Janos habe in einer positiven Botschaft den erneuerten Fokus des Online-Brokers auf kommerzielle Fortschritte und Innovationen nach der Beilegung regulatorischer Themen betont, schrieb Christoph Greulich in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Janos sehe das Unternehmen auf einem guten Weg zu den mittelfristigen Zielen, die ein attraktives Ergebniswachstum beinhalteten./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,44 €		 Abst. Kursziel*:
1,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,14%
Analyst Name:
Christoph Greulich 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

