flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,54 Mrd. EURKGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Flatexdegiro nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Finanzvorstand Benon Janos habe in einer positiven Botschaft den erneuerten Fokus des Online-Brokers auf kommerzielle Fortschritte und Innovationen nach der Beilegung regulatorischer Themen betont, schrieb Christoph Greulich in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Janos sehe das Unternehmen auf einem guten Weg zu den mittelfristigen Zielen, die ein attraktives Ergebniswachstum beinhalteten./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,44 €
|Abst. Kursziel*:
1,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,14%
|
Analyst Name:
Christoph Greulich
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|15:06
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|15:06
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|15:06
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|23.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.22
|flatexDEGIRO Underweight
|Morgan Stanley
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|flatexDEGIRO Halten
|Warburg Research
|15.07.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.25
|flatexDEGIRO Hold
|Warburg Research