ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Flatexdegiro auf 43 Euro - 'Buy'

09.01.26 14:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
37,32 EUR -0,02 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für flatexDEGIRO von 38 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Europa stehe im Bereich der Kleinanleger-Investments vor einer Revolution, schrieb Oliver Carruthers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deren Beteiligung dürfte in den kommenden Jahren an den Finanzmärkten deutlich zunehmen, glaubt der Experte. In einer Erstbewertung empfiehlt er Nordnet und Finecobank zum Kauf, und auch bei Flatexdegiro rät er weiter zum Kauf. Das Wachstumsprofil des Online-Brokers und dessen strategische Potenziale seien in den Papieren noch nicht vollständig berücksichtigt./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

