flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,99 Mrd. EURKGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 38 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Europa stehe im Bereich der Kleinanleger-Investments vor einer Revolution, schrieb Oliver Carruthers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deren Beteiligung dürfte in den kommenden Jahren an den Finanzmärkten deutlich zunehmen, glaubt der Experte. In einer Erstbewertung empfiehlt er Nordnet und Finecobank zum Kauf, und auch bei Flatexdegiro rät er weiter zum Kauf. Das Wachstumsprofil des Online-Brokers und dessen strategische Potenziale seien in den Papieren noch nicht vollständig berücksichtigt./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,54 €
|Abst. Kursziel*:
17,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,04%
|
Analyst Name:
Oliver Carruthers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|12:31
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
