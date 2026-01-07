DAX 25.229 +0,4%ESt50 5.968 +1,1%MSCI World 4.488 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.462 -0,7%Euro 1,1644 -0,1%Öl 62,54 -0,3%Gold 4.466 -0,3%
TKMS: U-Boot-Verhandlungen mit Indien und volle Auftragsbücher befeuern die Fantasie!
TSMC im KI-Turbo dank starker Jahresumsätze! Der unverzichtbare Motor der globalen Chiprevolution!
Marktkap. 3,99 Mrd. EUR

KGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111

ISIN DE000FTG1111

Symbol FNNTF

Goldman Sachs Group Inc.

flatexDEGIRO Buy

Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
36,74 EUR -0,54 EUR -1,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 38 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Europa stehe im Bereich der Kleinanleger-Investments vor einer Revolution, schrieb Oliver Carruthers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deren Beteiligung dürfte in den kommenden Jahren an den Finanzmärkten deutlich zunehmen, glaubt der Experte. In einer Erstbewertung empfiehlt er Nordnet und Finecobank zum Kauf, und auch bei Flatexdegiro rät er weiter zum Kauf. Das Wachstumsprofil des Online-Brokers und dessen strategische Potenziale seien in den Papieren noch nicht vollständig berücksichtigt./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,54 €		 Abst. Kursziel*:
17,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,04%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

12:31 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.25 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.25 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.25 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
