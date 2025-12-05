flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,4 Mrd. EURKGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 32 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christoph Greulich sieht Potenzial durch neue Produkte des Online-Brokers. Hinzu kämen Fortschritte bei den Gewinnmargen trotz steigender Marketingaufwendungen, schrieb er am Freitagabend. Daher seien die Aktien attraktiv./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,16 €
|Abst. Kursziel*:
26,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,90%
|
Analyst Name:
Christoph Greulich
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|09:41
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
