JETZT LIVE mit Carsten Umland: Dein 2026-Trading-Setup - mit System ins neue Börsenjahr

Tipps vom Profi-Trader

Der Jahresstart entscheidet über dein Trading 2026. Mit klarer Markt-, Sektor- und Aktienlogik zeigt dir Carsten Umland heute Abend, wie aus Vorsätzen ein funktionierendes regelbasiertes System wird.

Der Januar entscheidet oft darüber, wie dein gesamtes Trading-Jahr verläuft. Trotzdem scheitern viele gute Vorsätze bereits nach wenigen Wochen - nicht aus Mangel an Disziplin, sondern weil ein tragfähiges System fehlt. Das Webinar am 22. Januar ab 18 Uhr setzt genau hier an und zeigt, wie du 2026 von Beginn an mit klarer Struktur, festen Regeln und einem belastbaren Setup arbeitest, statt planlos von Signal zu Signal zu springen.

» Hier anmelden und mit Carsten Umland gut ins neue Börsenjahr starten!

Im Mittelpunkt steht die bewährte 3-Ebenen-Methode von Carsten Umland, der auf über 20 Jahre Trading-Erfahrung zurückblickt. Schritt für Schritt wird im Webinar für Börsen-Neulinge und -Profis erklärt, wie du zuerst den Gesamtmarkt einordnest, anschließend die stärksten Sektoren identifizierst und daraus gezielt Aktien mit Momentum und sauberem Setup auswählst. Statt Theorie gibt es konkrete Marktanalysen, Chart-Beispiele und regelbasierte Einstiegsansätze, die besonders für das Korrektur-Trading geeignet sind.

» Trading-Strategie für 2026: die besten Vorsätze für dein Depot!

Das Webinar liefert einen klaren 4-Wochen-Fahrplan für den Jahresstart 2026: Welche Märkte sind aktuell handelbar, wie lassen sich Januar-Rotationen nutzen und wie entsteht daraus ein strukturierter Trading-Workflow. Ergänzt wird das Webinar am 22. Januar ab 18 Uhr durch Checklisten, Praxisbeispiele und einen Leitfaden, der hilft, das eigene Trading dauerhaft auf ein systematisches Fundament zu stellen - gedacht für ambitionierte Trader, die 2026 den nächsten Schritt gehen wollen.

Das Webinar wird dir präsentiert von WH SelfInvest

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

Möchtest du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Dein Experte im Webinar

Carsten Umland wurde erstmals in der Öffentlichkeit bekannt durch die TV-Dokumentation Daytrader. Im weiteren Verlauf hat er das Buch "Einfach Traden lernen" veröffentlicht, welches mittlerweile in der zweiten Auflage erschienen und ein Bestseller bei Amazon ist. Als Berater und Händler der Vermögensverwaltung BORN STAHLBERG & Partner ist Carsten Umland ein gefragter Redner und Trader auf nationalen und internationalen Trading Events wie die World of Trading.