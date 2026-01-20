Rio Tinto Aktie
Marktkap. 117,86 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionsdaten des Bergwerkskonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. Diese seien stark gewesen, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Segmente hätten die Erwartungen um zwei bis sechs Prozent überboten. Für die wichtige Mine Pilbara habe Rio Tinto ein Rekordquartal ausgewiesen./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
62,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
75,21 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Liam Fitzpatrick
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|10:31
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
