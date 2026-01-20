DAX 24.908 +1,4%ESt50 5.965 +1,4%MSCI World 4.479 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.917 +0,5%Euro 1,1694 +0,1%Öl 64,40 -1,4%Gold 4.828 -0,1%
Rio Tinto Aktie

75,28 EUR -0,72 EUR -0,95 %
STU
69,10 CHF -1,06 CHF -1,51 %
BRX
Marktkap. 117,86 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

Deutsche Bank AG

Rio Tinto Hold

10:31 Uhr
Rio Tinto Hold
Rio Tinto plc
75,28 EUR -0,72 EUR -0,95%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionsdaten des Bergwerkskonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. Diese seien stark gewesen, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Segmente hätten die Erwartungen um zwei bis sechs Prozent überboten. Für die wichtige Mine Pilbara habe Rio Tinto ein Rekordquartal ausgewiesen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
62,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
75,21 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

