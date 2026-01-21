Continental Aktie
Marktkap. 12,98 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Diese seien bei der Tochter Contitech enttäuschend gewesen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Reifengeschäft und der Free Cashflow hätten dagegen positiv überrascht./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
66,36 €
|Abst. Kursziel*:
2,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,06%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|10:11
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
