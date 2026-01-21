DAX 24.901 +1,4%ESt50 5.965 +1,4%MSCI World 4.479 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.972 +0,6%Euro 1,1688 +0,0%Öl 64,54 -1,2%Gold 4.828 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Netflix 552484 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Rüstungsaktien, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, D-Wave im Fokus
Top News
UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral
Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
65,98 EUR +0,20 EUR +0,30 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 12,98 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

Deutsche Bank AG

Continental Buy

10:11 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
65,98 EUR 0,20 EUR 0,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Diese seien bei der Tochter Contitech enttäuschend gewesen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Reifengeschäft und der Free Cashflow hätten dagegen positiv überrascht./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,36 €		 Abst. Kursziel*:
2,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,06%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

10:11 Continental Buy Deutsche Bank AG
09:51 Continental Equal Weight Barclays Capital
08:01 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

finanzen.net Aktienbewertung Continental-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy Continental-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
finanzen.net Barclays Capital beurteilt Continental-Aktie mit Equal Weight
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Vormittag in Grün
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit Einbußen
dpa-afx ROUNDUP: Conti erreicht Konzernziele - Contitech-Sparte schwächelt aber
finanzen.net Continental-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
finanzen.net Continental-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie
Dow Jones Continental-Aktie tiefer: Marge enttäuscht trotz solider Cashflow-Entwicklung
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Mittag leichter
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental Releases Preliminary Figures for Fourth Quarter and Fiscal 2025 – ContiTech’s Adjusted EBIT Margin Below Target Range
Zacks What Makes Continental (CTTAY) a New Buy Stock
Zacks Continental (CTTAY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Is DFA Continental Small Company I (DFCSX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
EN, TheGuardian Continental thrift: five of the best cities in Europe for vintage shopping
EQS Group EQS-News: Continental Reaches Key Milestones in Its Realignment
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental announces preliminary figures for the third quarter of 2025 – adjusted EBIT margin as well as adjusted free cash flow above market expectations
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen