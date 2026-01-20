DAX24.524 -0,7%Est505.858 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,81 -1,3%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.212 +1,2%Euro1,1718 -0,1%Öl64,86 +1,3%Gold4.865 +2,1%
TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26
Eckzahlen

Continental-Aktie tiefer: Marge enttäuscht trotz solider Cashflow-Entwicklung

21.01.26 12:08 Uhr
Continental-Aktie tiefer: Schwächere Margen belasten | finanzen.net

Continental hat im Schlussquartal weniger als erwartet umgesetzt und ist im Gesamtjahr 2025 nur am unteren Rand der Zielspanne gelandet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
64,12 EUR -1,04 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gewinnmarge hat sich sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr verschlechtert - zumindest im Schlussquartal hatte der Markt hier eine kleine Verbesserung erwartet. Beim Free Cashflow landete der Reifenhersteller, der im DAX notiert ist, am oberen Ende der Zielspanne.

Im abgelaufenen Jahr sank der Umsatz den überraschend veröffentlichten Eckzahlen zufolge auf 19,7 Milliarden Euro von 20,1 Milliarden im Vorjahr. Davon entfielen 5,0 Milliarden (Vorjahr: 5,19 Milliarden) Euro auf das vierte Quartal. Die Markterwartung lag hier laut Visible Alpha zuletzt bei rund 5,14 Milliarden Euro bzw 19,88 Milliarden.

Die bereinigte EBIT-Marge betrug nach den vorläufigen Zahlen 10,9 Prozent für das Schlussquartal (Vorjahr: 11,3, Konsens 11,4 Prozent) Im Gesamtjahr sieht der Konzern die bereinigte Marge bei rund 10,2 Prozent, am unteren Rand der Zielspanne 10,0 bis 11,0 Prozent. Ein Jahr zuvor betrug die bereinigte EBIT-Marge 11,0 Prozent, erwartet worden war im Schnitt ein Rückgang auf 10,4 Prozent.

Der Konzern aus Hannover wird seine ausführlichen Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr am 4. März veröffentlichen.

Die Continental-Aktie verliert via XETRA zeitweise 1,36 Prozent auf 64,02 Euro.

DJG/kla/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

mehr Analysen