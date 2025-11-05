DAX 23.965 -0,4%ESt50 5.652 -0,3%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,97 -2,7%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.351 -1,1%Euro 1,1519 +0,2%Öl 64,13 +0,9%Gold 4.013 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 EVOTEC 566480 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein
Continental-Aktie wenig bewegt: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal Continental-Aktie wenig bewegt: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
66,92 EUR +0,80 EUR +1,21 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,26 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

Jefferies & Company Inc.

Continental Hold

10:01 Uhr
Continental Hold
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
66,92 EUR 0,80 EUR 1,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick seien die Resultate des bald reinen Reifenherstellers gut gewesen, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag. Er sieht aber nicht viele neue positive Aspekte./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Hold

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
66,64 €		 Abst. Kursziel*:
-9,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
66,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,34%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

08:11 Continental Underperform Bernstein Research
05.11.25 Continental Buy UBS AG
05.11.25 Continental Underperform Bernstein Research
20.10.25 Continental Underperform Bernstein Research
17.10.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

Dow Jones Rote Zahlen Continental-Aktie wenig bewegt: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal Continental-Aktie wenig bewegt: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal
finanzen.net Continental-Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Continental-Aktie
finanzen.net Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker
dpa-afx Continental macht wegen Sonderbelastungen Quartalsverlust
finanzen.net Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Mittag behauptet
finanzen.net DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental announces preliminary figures for the third quarter of 2025 – adjusted EBIT margin as well as adjusted free cash flow above market expectations
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen