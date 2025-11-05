Continental Aktie
Marktkap. 13,26 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick seien die Resultate des bald reinen Reifenherstellers gut gewesen, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag. Er sieht aber nicht viele neue positive Aspekte./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Hold
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
66,64 €
|Abst. Kursziel*:
-9,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
66,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,34%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|08:11
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
|17.10.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|08:11
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG