thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren
Almonty-Aktie -13 %: Kapitalmaßnahme belastet Wolfram-Produzent
NVIDIA-Aktie etwas schwächer: Grünes Licht von Trump für China-Export von bestimmten Chips
Continental Aktie

64,64 EUR +0,02 EUR +0,03 %
STU
Marktkap. 12,98 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Deutsche Bank AG

Continental Buy

19:16 Uhr
Continental Buy
Continental AG
64,64 EUR 0,02 EUR 0,03%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Autosektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Einmaleffekten aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieb ein Team um den Analysten Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Experten ziehen Autobauer den Reifenherstellern vor und bleiben bei Autozulieferern "höchst selektiv". Volkswagen , BMW , Aumovio und Pirelli sind 2026 ihre "Top Picks" in Europa./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 05:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Continental

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,78 €		 Abst. Kursziel*:
4,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
64,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,20%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

19:16 Continental Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Continental Underperform Bernstein Research
26.11.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

