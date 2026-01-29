Givaudan Aktie
Marktkap. 31,62 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3900 auf 3650 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Alex Sloane kappte am Donnerstagabend nach den Zahlen die Ergebnisprognose für 20026 aufgrund des etwas schwächeren Wachstums der Schweizer. Im Bereich Taste & Wellbeing sei es im vierten Quartal 2025 nicht ganz so gut gelaufen wie gedacht./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Overweight
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
3.650,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
2.982,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
22,40%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
3.003,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
21,55%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.613,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
