Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
VIAVI Solutions ist heimlicher Gewinner des Meta-Corning-Deals VIAVI Solutions ist heimlicher Gewinner des Meta-Corning-Deals
RTL-Aktie im Minus: Stefan Raab rückt in die Late Night RTL-Aktie im Minus: Stefan Raab rückt in die Late Night
Givaudan Aktie

3.264,00 EUR +43,00 EUR +1,33 %
STU
3.003,00 CHF +77,00 CHF +2,63 %
SWX
Marktkap. 31,62 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Barclays Capital

Givaudan Overweight

10:51 Uhr
Givaudan Overweight
Givaudan AG
3.264,00 EUR 43,00 EUR 1,33%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3900 auf 3650 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Alex Sloane kappte am Donnerstagabend nach den Zahlen die Ergebnisprognose für 20026 aufgrund des etwas schwächeren Wachstums der Schweizer. Im Bereich Taste & Wellbeing sei es im vierten Quartal 2025 nicht ganz so gut gelaufen wie gedacht./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan Overweight

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
3.650,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
2.982,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
22,40%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
3.003,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
21,55%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.613,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

10:51 Givaudan Overweight Barclays Capital
10:46 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
10:41 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
10:21 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

dpa-afx Erwartungen verfehlt Givaudan-Aktie im Minus: Wachstumsschwung lässt nach Givaudan-Aktie im Minus: Wachstumsschwung lässt nach
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SLI letztendlich mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI klettert letztendlich
finanzen.net Optimismus in Zürich: SPI steigt zum Ende des Donnerstagshandels
finanzen.net Handel in Zürich: SLI im Aufwind
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI-Börsianer greifen am Donnerstagnachmittag zu
finanzen.net SPI aktuell: SPI präsentiert sich nachmittags fester
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Givaudan verlieren deutlich und ziehen Symrise mit runter
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich am Donnerstagmittag fester
