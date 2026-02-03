DAX 24.603 -0,7%ESt50 5.970 -0,4%MSCI World 4.487 -0,8%Top 10 Crypto 9,7730 -2,7%Nas 22.728 -2,3%Bitcoin 61.533 -3,9%Euro 1,1804 -0,1%Öl 68,37 +0,8%Gold 4.910 -0,8%
Givaudan Halten
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Optimistische Analysten sorgen für Rückenwind
Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse
Givaudan Aktie

3.349,00 EUR +129,00 EUR +4,01 %
STU
3.085,00 CHF +126,00 CHF +4,26 %
SWX
Marktkap. 29,93 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Symbol GVDBF

DZ BANK

Givaudan Halten

17:41 Uhr
Givaudan Halten
Givaudan AG
3.349,00 EUR 129,00 EUR 4,01%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Givaudan nach Zahlen von 3650 auf 3250 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Wachstum des Bereichs Geschmack und Wohlbefinden habe im Schlussquartal den Konsens verfehlt, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Andererseits sei die Wachstumsdynamik bei edlen Du?ften u?berraschend hoch gewesen. Als Fazit kürzte der Experte seine Gewinnschätzungen. Eine Hochstufung der Aktie sei denkbar, wenn sich die Nachfrage globaler Kunden unerwartet schnell erholen würde./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan Halten

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
3.083,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
3.085,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.601,43 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

17:41 Givaudan Halten DZ BANK
10:41 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Givaudan Neutral UBS AG
30.01.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
30.01.26 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

