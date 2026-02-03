DAX 24.603 -0,7%ESt50 5.970 -0,4%MSCI World 4.487 -0,8%Top 10 Crypto 9,7730 -2,7%Nas 22.728 -2,3%Bitcoin 61.533 -3,9%Euro 1,1804 -0,1%Öl 68,37 +0,8%Gold 4.910 -0,8%
DAX letztlich tiefer -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Microsoft, Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
Siemens Healthineers Aktie

Marktkap. 47,29 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen des US-Konkurrenten GE Healthcare auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Amerikaner hätten im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei vor allem auf starke Ergebnisse im Bereich der Bildgebung und ein überdurchschnittliches Abschneiden in der Sparte Pharmaceutical Diagnostics./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 13:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 13:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,56 €		 Abst. Kursziel*:
43,33%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
42,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,79%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

18:21 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
03.02.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
02.02.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Siemens Healthineers Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

