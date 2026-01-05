DAX 24.903 +0,1%ESt50 5.934 +0,2%MSCI World 4.492 +0,3%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.432 +0,2%Bitcoin 79.743 -0,5%Euro 1,1689 -0,3%Öl 61,55 -0,4%Gold 4.485 +0,9%
Siemens Healthineers Aktie

45,48 EUR +0,73 EUR +1,63 %
STU
Marktkap. 49,3 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Deutsche Bank AG

Siemens Healthineers Hold

16:11 Uhr
Siemens Healthineers Hold
Siemens Healthineers AG
45,48 EUR 0,73 EUR 1,63%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Er rechne damit, dass der Start in das neue Geschäftsjahr verhalten gewesen sei, schrieb Falko Friedrichs in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen des Medizintechnikkonzerns zum ersten Geschäftsquartal 2025/26. Dies habe das Unternehmen auch bereits avisiert. Die Prognose für das Gesamtjahr dürfte jedoch bestätigt werden. Da das Jahr aber ein Übergangsjahr werde und wegen der Pläne der Mutter Siemens ihre Beteiligung zu reduzieren, rate er jedoch vom Kauf der Aktie ab./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
44,50 €		 Abst. Kursziel*:
3,37%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
45,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,14%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

