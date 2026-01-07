DAX 25.136 +0,1%ESt50 5.906 -0,3%MSCI World 4.480 -0,2%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.428 -0,7%Bitcoin 77.629 -0,7%Euro 1,1655 -0,2%Öl 61,16 +1,3%Gold 4.452 -0,1%
LEG Immobilien Aktie

64,80 EUR +2,60 EUR +4,18 %
Marktkap. 4,69 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111

ISIN DE000LEG1110

Symbol LEGIF

LEG Immobilien
64,80 EUR 2,60 EUR 4,18%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. LEG liege mit Blick auf Veräußerungen zum Schuldenabbau auf Kurs, wenn auch bei etwas geringerem Tempo, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,65 €		 Abst. Kursziel*:
20,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
64,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,37%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

15:51 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
04.12.25 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.25 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

