Deutsche Bank AG

LEG Immobilien Buy

15:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. LEG liege mit Blick auf Veräußerungen zum Schuldenabbau auf Kurs, wenn auch bei etwas geringerem Tempo, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET

