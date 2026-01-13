DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.040 +0,2%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.724 -0,1%Euro 1,1644 +0,0%Öl 64,95 -0,8%Gold 4.627 +0,9%
KION GROUP Aktie

64,90 EUR +0,45 EUR +0,70 %
STU
Marktkap. 8,6 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Symbol KNNGF

Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
64,90 EUR 0,45 EUR 0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Overweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Seine wichtigsten Overweight-Empfehlungen mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sind Legrand, Epiroc, Atlas Copco, Schindler Holding, Alfa Laval und Kion./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Overweight

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
64,60 €		 Abst. Kursziel*:
11,46%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
64,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,94%
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

09:06 KION GROUP Overweight Barclays Capital
12.01.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 KION GROUP Buy UBS AG
08.12.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
04.12.25 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

finanzen.net Frühe Anlage MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren bedeutet MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge
finanzen.net XETRA-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX
finanzen.net Freundlicher Handel: So bewegt sich der MDAX nachmittags
Dow Jones KION-Aktie in Rot: Vertrag von Finanzvorstand Harm bis 2029 verlängert
dpa-afx Kion verlängert Vertrag mit Finanzchef bis Mitte 2029
EQS Group EQS-News: Aufsichtsrat verlängert Amtszeit von Finanzvorstand Christian Harm
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends term of Chief Financial Officer Christian Harm
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Kion Group, Andritz, SiteOne Landscape and MSC Industrial Direct
Zacks Kion Group (KIGRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, buy
Zacks Are Industrial Products Stocks Lagging Kion Group (KIGRY) This Year?
Zacks Kion Group (KIGRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
