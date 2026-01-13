Barclays Capital

TUI Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 11,75 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Bei Tui erhöhte er leicht sein Kursziel unter der Annahme, dass sich niedrigere Treibstoffkosten zumindest in geringem Maße positiv auswirken./tih/ag

