TUI Aktie
Marktkap. 4,7 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 11,75 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Bei Tui erhöhte er leicht sein Kursziel unter der Annahme, dass sich niedrigere Treibstoffkosten zumindest in geringem Maße positiv auswirken./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TUI Overweight
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,12 €
|Abst. Kursziel*:
31,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
9,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,15%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
