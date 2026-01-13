DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.040 +0,2%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.724 -0,1%Euro 1,1644 +0,0%Öl 64,95 -0,8%Gold 4.627 +0,9%
Top News
BVB-Aktie: Drei-Punkte-Erfolg - Tabellenplatz gesichert BVB-Aktie: Drei-Punkte-Erfolg - Tabellenplatz gesichert
Harte Linie gegen Iran: US-Präsident Trump stellt Konsequenzen in Aussicht Harte Linie gegen Iran: US-Präsident Trump stellt Konsequenzen in Aussicht
TUI Aktie

TUI Aktien-Sparplan
9,22 EUR +0,10 EUR +1,14 %
STU
Marktkap. 4,7 Mrd. EUR

KGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
NEU
WKN TUAG50

ISIN DE000TUAG505

Symbol TUIFF

Barclays Capital

TUI Overweight

08:46 Uhr
TUI Overweight
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
9,22 EUR 0,10 EUR 1,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 11,75 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Bei Tui erhöhte er leicht sein Kursziel unter der Annahme, dass sich niedrigere Treibstoffkosten zumindest in geringem Maße positiv auswirken./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Overweight

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,12 €		 Abst. Kursziel*:
31,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
9,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,15%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

08:46 TUI Overweight Barclays Capital
13.01.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 TUI Overweight Barclays Capital
12.12.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

