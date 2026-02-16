Führungskraft schlägt bei TUI-Aktien zu

Aktien wechseln den Besitzer

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei TUI informiert.

Am 11.02.2026 wurden bei TUI Managers’ Transactions erfasst. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 16.02.2026 ein. Ebel, Helmut Reiner Sebastian, Vorstand bei TUI, hat am 11.02.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 5.000 Aktien zu je 8,47 EUR. Der TUI-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 6,10 Prozent auf 8,32 EUR.

Das Papier von TUI konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 0,40 Prozent auf 8,51 EUR. Im Handelsverlauf wurden 14.718 TUI-Aktien umgesetzt. Am Markt ist TUI aktuell 4,29 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 507.431.040 Aktien.

Am 11.02.2026 wurden bereits TUI-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. TUI-Kiep, Mathias Vorstand holte sich 4.624 Aktien für je 8,62 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net