Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026? Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026?
LEG Immobilien Aktie

67,15 EUR -0,45 EUR -0,67 %
Marktkap. 5,12 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111

ISIN DE000LEG1110

Symbol LEGIF

Barclays Capital

LEG Immobilien Equal Weight

12:16 Uhr
LEG Immobilien Equal Weight
LEG Immobilien
67,15 EUR -0,45 EUR -0,67%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat LEG auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die deutschen Wohnimmobilienfirmen böten theoretisch eine einfache und attraktive Anlagestory, die aber nicht funktioniere, schrieb Paul May in einer Branchenbetrachtung vom Montag. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien erklärt er sich mit den niedrigen Barmittelzuflüssen (AFFO) der Unternehmen aufgrund hoher laufender Kosten. Zudem erschwerten nicht-standardisierte Kennziffern die Bewertung. Insgesamt sieht May auf dem aktuellen Bewertungsniveau keine attraktiven Anlagemöglichkeiten im deutschen Wohnimmobilienbereich./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Equal Weight

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
67,75 €		 Abst. Kursziel*:
3,32%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
67,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,24%
Analyst Name:
Paul May 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

12:16 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
09.09.25 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.09.25 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.25 LEG Immobilien Buy Warburg Research
01.09.25 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

