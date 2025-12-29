DAX24.365 +0,1%Est505.757 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,30 +2,2%Nas23.438 -0,7%Bitcoin74.389 -0,3%Euro1,1756 -0,1%Öl61,92 +1,8%Gold4.341 -4,2%
XETRA-SCHLUSS/Stagnation nach Weihnachtspause

29.12.25 17:53 Uhr
DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag stagniert. Der DAX schloss kaum verändert bei 24.351 Punkten. Wie erwartet verlief das Geschäft auch nach Beendigung der Weihnachtsfeiertage extrem ruhig. Die Nachrichtenlage war kurz vor Jahresultimo sehr dünn und viele institutionelle Investoren hatten ihre Bücher für dieses Jahr ohnehin geschlossen. Insbesondere bei weniger liquiden Aktien aus der zweiten und dritten Reihe könnte es in den kommenden Tagen noch wie oft zu sogenanntem Window-Dressing kommen. Dabei versuchen Marktteilnehmer zur Aufhübschung ihrer Stichtagsbilanz, Kurse in die eine oder andere Richtung zu bewegen.

Rüstungswerte standen unter Abgabedruck. Für Rheinmetall ging es um 1 Prozent nach unten. Im MDAX ging es für Renk 0,7 Prozent und Hensoldt 1 Prozent abwärts. Marktteilnehmer verwiesen als Belastungsfaktor darauf, dass es in den Friedensverhandlungen für die Ukraine am Wochenende laut den Präsidenten Trump und Selenskyi deutliche Fortschritte gegeben haben soll.

Bankenaktien waren ebenfalls nicht gefragt. Commerzbank büßten 0,5 Prozent ein, Deutsche Bank 1,7 Prozent. Die gesunkenen Renditen an den Anleihemärkten zu Wochenbeginn boten Anlass für Gewinnmitnahmen. Beide Titel können auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Gekauft wurden hingegen Immobilienaktien: Vonovia rückten 1,4 Prozent vor oder LEG 1,6 Prozent.

Im SDAX verteuerten sich Energiekontor um 5,9 Prozent. Das Unternehmen hat im Jahresendspurt weitere Erfolge in der Projektentwicklung und im -vertrieb erreicht und die Ergebnisprognose bekräftigt. Baywa machten einen Satz um 11 Prozent. Der Agrarkonzern hat in einem zweiten Anlauf seine niederländische Tochter Cefetra für etwa 125 Millionen Euro verkauft. Dadurch reduzierten sich laut Baywa die Bankverbindlichkeiten des Konzerns deutlich.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.351,12 +0,0% +22,3%

DAX-Future 24.514,00 +0,0% +19,3%

XDAX 24.354,04 +0,1% +22,7%

MDAX 30.452,53 +0,5% +18,4%

TecDAX 3.599,82 +0,4% +5,0%

SDAX 17.016,55 +1,2% +22,6%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,80 +38

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 24 16 0 2.328,3 35,2 1.794,1 28,2

MDAX 39 10 1 369,9 18,5 316,2 15,4

TecDAX 25 5 0 505,5 12,6 398,7 10,1

SDAX 55 15 0 88,8 7,5 81,5 6,5

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 11:54 ET (16:54 GMT)

