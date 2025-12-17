Rheinmetall Aktie
Marktkap. 68,91 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Die wegen des Verkaufs der Autozulieferung neu formulierte Jahresprognose liege für das weitergeführte Rüstungsgeschäft auf Umsatzebene um fünf Prozent unter den bisherigen Zielen, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unklarheit herrsche beim operativen Ergebnis (Ebita), da der Konzern zuvor keine Margenprognose für seinen Verteidigungsbereich abgegeben habe. Beim freien Barmittelfluss werde indes eine bedeutend bessere Entwicklung erwartet als zunächst in Aussicht gestellt. Anleger könnten den jüngsten Kursrückgang jetzt als guten Einstiegspunkt in die Aktie von Europas am schnellsten wachsenden Rüstungskonzern nutzen./rob/tav/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 01:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 01:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.250,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.542,50 €
|Abst. Kursziel*:
45,87%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.527,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,30%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.152,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|08:46
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research