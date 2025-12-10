DAX 24.107 -0,1%ESt50 5.713 +0,1%MSCI World 4.428 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.272 -1,7%Euro 1,1700 +0,1%Öl 61,42 -1,8%Gold 4.216 -0,3%
Fed senkt Leitzins: DAX knapp im Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, Amazon, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Berg- und Talfahrt der Novo Nordisk-Aktie setzt sich fort Berg- und Talfahrt der Novo Nordisk-Aktie setzt sich fort
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr? DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr?
Rheinmetall Aktie

1.623,00 EUR +17,00 EUR +1,06 %
STU
Marktkap. 75,31 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Bernstein Research

Rheinmetall Outperform

09:51 Uhr
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1980 auf 2050 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach der jüngsten Kurskorrektur sei nur noch das Negativ-Szenario eingepreist, schrieb Adrien Rabier am Mittwochnachmittag. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei damit nun asymmetrisch positiv. Ganz gleich, welchen Ausgang der Ukraine-Krieg nehme, für die Rüstungsbranche sei es Halbzeit, nicht das Spielende./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Outperform

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.050,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.618,00 €		 Abst. Kursziel*:
26,70%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
1.623,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,31%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.163,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

