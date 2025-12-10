Rheinmetall Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1980 auf 2050 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach der jüngsten Kurskorrektur sei nur noch das Negativ-Szenario eingepreist, schrieb Adrien Rabier am Mittwochnachmittag. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei damit nun asymmetrisch positiv. Ganz gleich, welchen Ausgang der Ukraine-Krieg nehme, für die Rüstungsbranche sei es Halbzeit, nicht das Spielende./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rheinmetall Outperform
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.050,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.618,00 €
|Abst. Kursziel*:
26,70%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
1.623,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,31%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.163,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
