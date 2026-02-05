DAX 24.721 +0,9%ESt50 5.998 +1,2%MSCI World 4.516 +1,4%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.945 +1,8%Bitcoin 59.824 +12,0%Euro 1,1813 +0,3%Öl 68,63 +2,0%Gold 4.958 +3,8%
1.607,00 EUR +11,00 EUR +0,69 %
FSE
Marktkap. 72,08 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Barclays Capital

Rheinmetall Overweight

18:01 Uhr
Rheinmetall Overweight
Rheinmetall AG
1.607,00 EUR 11,00 EUR 0,69%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2175 Euro belassen. Auf Aussagen des Rüstungskonzerns im Rahmen einer Analystenveranstaltung habe es eine Überreaktion der Anleger gegeben, schrieb Afonso Osorio in einer am Studie vom Donnerstag. Dies bringe eine gute Kaufgelegenheit mit sich./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 14:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 14:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.175,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.606,50 €		 Abst. Kursziel*:
35,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.607,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,35%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.126,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

18:01 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
05.02.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
05.02.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
