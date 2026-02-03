DAX24.769 -0,1%Est506.024 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -1,4%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.342 +0,5%Euro1,1818 ±-0,0%Öl67,50 -0,5%Gold5.049 +2,1%
Digitale Panzer-Optronik

HENSOLDT-Aktie dennoch leichter: Aufträge von KNDS erhalten - So steht es um Rheinmetall, RENK, TKMS, OHB & CSG

04.02.26 13:29 Uhr
HENSOLDT-Aktie gibt dennoch nach: Aufträge von KNDS - Rheinmetall, RENK, TKMS, OHB & CSG ebenfalls im Blick | finanzen.net

HENSOLDT hat von KNDS Aufträge zur Ausstattung von Kampf- und Schützenpanzern mit digitaler Optronik erhalten.

Das Gesamtvolumen bezifferte das MDAX-Unternehmen mit mehr als 400 Millionen Euro. Im Mittelpunkt stehe ein Auftrag im Volumen von rund 290 Millionen Euro zur Ausstattung des Radschützenpanzer Schakals. Zudem soll HENSOLDT den Kampfpanzer Leopard 2 A8 mit digitalen Sichtsystemen ausstatten. Dieser Auftrag hat den weiteren Angaben zufolge ein Volumen von mehr als 110 Millionen Euro.

Die HENSOLDT-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 80,355 Euro.

Insgesamt zeigt sich bei den Rüstungstiteln zur Wochenmitte kein einheitliches Bild: Die Rheinmetall-Aktie gibt derweil 0,28 Prozent auf 1.755,50 Euro nach. Für die Papiere von RENK geht es 0,45 Prozent auf 53,06 Euro runter, während TKMS-Titel 2,03 Prozent auf 99,05 Euro verlieren. Die OHB-Aktie notiert dagegen 0,74 Prozent tiefer bei 270 Euro und die CSG-Aktie zeigt sich in Amsterdam 1,10 Prozent stärker bei 32,21 Euro.

DJG/brb/rio

DOW JONES

Bildquellen: HENSOLDT

