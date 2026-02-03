Digitale Panzer-Optronik

HENSOLDT hat von KNDS Aufträge zur Ausstattung von Kampf- und Schützenpanzern mit digitaler Optronik erhalten.

Das Gesamtvolumen bezifferte das MDAX-Unternehmen mit mehr als 400 Millionen Euro. Im Mittelpunkt stehe ein Auftrag im Volumen von rund 290 Millionen Euro zur Ausstattung des Radschützenpanzer Schakals. Zudem soll HENSOLDT den Kampfpanzer Leopard 2 A8 mit digitalen Sichtsystemen ausstatten. Dieser Auftrag hat den weiteren Angaben zufolge ein Volumen von mehr als 110 Millionen Euro.

Die HENSOLDT-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 80,355 Euro.

Insgesamt zeigt sich bei den Rüstungstiteln zur Wochenmitte kein einheitliches Bild: Die Rheinmetall-Aktie gibt derweil 0,28 Prozent auf 1.755,50 Euro nach. Für die Papiere von RENK geht es 0,45 Prozent auf 53,06 Euro runter, während TKMS-Titel 2,03 Prozent auf 99,05 Euro verlieren. Die OHB-Aktie notiert dagegen 0,74 Prozent tiefer bei 270 Euro und die CSG-Aktie zeigt sich in Amsterdam 1,10 Prozent stärker bei 32,21 Euro.

