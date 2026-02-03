DAX24.769 -0,1%Est506.024 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -1,4%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.342 +0,5%Euro1,1820 ±0,0%Öl67,50 -0,5%Gold5.049 +2,1%
TV-Rechte

P7S1-Aktie fällt dennoch: Nächster TV-Coup - Sendergruppe kauft Handball-Länderspiele

04.02.26 13:33 Uhr
Nächster Handball-Coup: ProSiebenSat.1 schnappt sich DHB-Länderspiele - Aktie verliert dennoch | finanzen.net

ProSiebenSat.1 ist der nächste Coup auf dem TV-Rechte-Markt gelungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
4,82 EUR -0,07 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach dem Kauf der Lizenzen für die wichtigsten Spiele der kommenden drei Handball-Weltmeisterschaften erwarb die Sendergruppe ProSiebenSat1 Media SE nun auch die Rechte für rund 60 Länderspiele der Männer- und Frauenteams des Deutschen Handball-Bundes (DHB). Das gaben der Sportchef Gernot Bauer und der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober beim Kongress SpoBis in Hamburg bekannt.

Wer­bung

Der Kontrakt gilt für die kommenden sechs Jahre. Er gilt für alle Heim-Länderspiele der Frauen und Männer sowie weitere Partien im Ausland. Die erste Übertragung ist das Spiel des Vize-Weltmeisters gegen die Frauen aus Slowenien am 8. März in der EM-Qualifikation bei ProSieben MAXX (15 Uhr). Anschließend laufen die beiden Länderspiele der Männer gegen Ägypten am 19. und 22. März bei ProSieben.

Zuvor hatte sich die Sendergruppe bereits die WM-Turniere der Männer 2027, 2029 und 2031 gesichert und dabei ARD und ZDF ausgestochen. Zu dem Paket gehören auch drei WM-Turniere der Frauen sowie die Qualifikationsspiele der Frauen und Männer für Olympia 2028. Die Rechte für die kommenden EM-Turniere liegen hingegen bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern. Die Einigung mit der EHF umfasst die EM-Spiele der deutschen Männer- und Frauen-Nationalmannschaften bis 2030.

Die Aktie von ProSiebenSat.1 verliert auf XETRA zeitweise 1,38 Prozent auf 4,86 Euro.

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG, Jan Pitman/Getty Images

mehr Analysen