ProSiebenSat.1 Media Aktie
Marktkap. 1,28 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Symbol PBSFF
ProSiebenSat1 Media SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 mit einem Kursziel von 11,40 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven sieht laut seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar Squeeze-Out-Chancen, nachdem Media For Europe nun 76 Prozent an den Münchnern hält. Beide Unternehmen könnten derweil von Synergien und einer Erholung des Werbemarkts profitieren./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Overweight
|Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
11,40 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,64 €
|Abst. Kursziel*:
102,31%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
5,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
104,67%
|
Analyst Name:
Daniel Kerven
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
