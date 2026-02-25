DAX23.577 -1,6%Est505.761 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0800 -0,2%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.040 -0,3%Euro1,1602 ±-0,0%Öl91,55 +0,2%Gold5.187 ±-0,0%
Digital-Portfolio

ProSiebenSat.1-Aktie im Minus: Flaconi und Parship sollen wohl erst einmal behalten werden

11.03.26 09:42 Uhr
ProSiebenSat.1-Aktie in Rot: Flaconi und Parship sollen wohl vorerst bleiben | finanzen.net

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 will den Online-Parfümhändler Flaconi und das Datingportal Parship laut einem Bericht erst einmal behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
4,53 EUR -0,01 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für den Rest seines Digital-Portfolios suche der von der italienischen MFE-MEDIA FOR EUROPE kontrollierte Konzern jedoch Käufer, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

ProSiebenSat.1 habe begonnen, potenzielle Bieter für andere Teile seines Digitalgeschäfts anzusprechen, hieß es weiter. Dazu gehörten die Einkaufs-App Marktguru, die Mietwagen-Vergleichsseite billiger-mietwagen und der Erlebnisgeschenke-Anbieter Jochen Schweizer mydays. Als mögliche Käufer kämen sowohl Finanzinvestoren als auch Branchenunternehmen infrage.

Der italienische Berlusconi-Konzern MFE hatte im September die Kontrolle an ProSiebenSat.1 Media übernommen. Das Unternehmen, das auch Fernsehketten in Italien und in Spanien besitzt, hält mittlerweile eine Beteiligung von gut 75 Prozent an dem Medienkonzern. MFE treibt einen Umbau von ProSiebenSat.1 voran, zu dem auch die Prüfung und gegebenenfalls Anpassung des Digitalportfolios gehört.

Im XETRA-Handel notiert die ProSiebenSat.1-Aktie zeitweise 1,58 Prozent tiefer bei 4,50 Euro.

/mis

UNTERFÖHRING (dpa-AFX)

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images, Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

