DAX 22.667 -1,3%ESt50 5.578 -1,3%MSCI World 4.300 -0,2%Top 10 Crypto 9,1330 -0,3%Nas 21.930 +0,8%Bitcoin 60.113 -2,5%Euro 1,1557 +0,0%Öl 105,8 +2,5%Gold 4.441 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Beyond Meat verschiebt überraschend Bilanzveröffentlichung -- Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Citigroup wird vorsichtiger: Warum die Wall Street beim Bitcoin plötzlich bremst Citigroup wird vorsichtiger: Warum die Wall Street beim Bitcoin plötzlich bremst
Palantir-Aktie im Fokus: Wohl gemeinsame Arbeit mit Anduril an Raketenabwehrsoftware "Golden Dome" Palantir-Aktie im Fokus: Wohl gemeinsame Arbeit mit Anduril an Raketenabwehrsoftware "Golden Dome"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ProSiebenSat.1 Media Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
4,16 EUR +0,20 EUR +5,16 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 916,35 Mio. EUR

KGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PSM777

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PSM7770

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PBSFF

Bernstein Research

ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform

11:21 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
ProSiebenSat.1 Media SE
4,16 EUR 0,20 EUR 5,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ProSiebenSat.1 nach detaillierten Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,15 Euro belassen. Die Erwartungen seien verfehlt worden, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Werbeeinnahmen im deutschen TV-Bereich sanken im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres deutlich und seien schwächer als die des Konkurrenten RTL. Positiv sei, dass der TV-Konzern Randaktivitäten weiter zu Geld mache und etwa "billigermietwagen.de" verkauft habe. Zum Ausblick auf 2026 schrieb die Analystin, dass dieser vor allem von der Erwartung geprägt sei, durch konsequente Kostendisziplin einen deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses zu erzielen./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Market-Perform

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
8,15 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
4,15 €		 Abst. Kursziel*:
96,20%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
4,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
96,10%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

11:21 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
13.11.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

dpa-afx Ausblick ProSiebenSat.1-Aktie steigt: Werbeflaute dürfte weiteres schwieriges Jahr bringen - Verkauf zweier Vergleichsplattformen ProSiebenSat.1-Aktie steigt: Werbeflaute dürfte weiteres schwieriges Jahr bringen - Verkauf zweier Vergleichsplattformen
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Vormittag freundlich
dpa-afx ProSiebenSat.1 verkauft zwei Vergleichsplattformen
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochnachmittag freundlich
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochmittag im Aufwind
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX gibt schlussendlich nach
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Freitagmittag steigen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 publishes preliminary figures for financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Dr. Katrin Burkhardt, buy
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Announces Changes to its Executive Board
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 adjusts outlook for financial year 2025
RSS Feed
ProSiebenSat.1 Media SE zu myNews hinzufügen