Aktien von Lockheed Martin und Raytheon im Blick: USA geben grünes Licht für Rüstungsverkauf an Deutschland
DAX sackt zum Wochenauftakt ab: Kehrtwende bei Straße von Hormus und Verwirrung um neue USA-Iran-Gespräche
ProSiebenSat.1 Media Aktie

WKN PSM777

ISIN DE000PSM7770

Symbol PBSFF

Deutsche Bank AG

ProSiebenSat1 Media SE Hold

10:51 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Hold
ProSiebenSat.1 Media SE
4,37 EUR -0,06 EUR -1,31%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,0 auf 5,2 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ITV und M6 dürften 2026 im Werbegeschäft von ihren Übertragungen der Fußball-WM profitieren, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich bleibt sie in unsicheren Zeiten allerdings bei den TV-Konzernen an der Seitenline./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Hold

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
5,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,35 €		 Abst. Kursziel*:
19,49%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,94%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

10:51 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
31.03.26 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
26.03.26 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
