DAX 24.250 -0,5%ESt50 5.787 +0,0%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 13,90 +2,1%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.565 +1,1%Euro 1,1616 +0,2%Öl 63,27 +0,9%Gold 4.230 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Infineon 623100 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Palantir-Aktie: Kursexplosion nach KI-getriebenem Rekordquartal - Analysten werden vorsichtig Palantir-Aktie: Kursexplosion nach KI-getriebenem Rekordquartal - Analysten werden vorsichtig
D-Wave Quantum-Aktie: Kurseinbruch nach schwachen Zahlen - Analysten bleiben dennoch optimistisch D-Wave Quantum-Aktie: Kurseinbruch nach schwachen Zahlen - Analysten bleiben dennoch optimistisch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ProSiebenSat.1 Media Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
5,05 EUR +0,12 EUR +2,43 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,12 Mrd. EUR

KGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PSM777

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PSM7770

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PBSFF

JP Morgan Chase & Co.

ProSiebenSat1 Media SE Overweight

14:06 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
ProSiebenSat.1 Media SE
5,05 EUR 0,12 EUR 2,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 7,90 auf 7,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlen des Medienkonzerns seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Daniel Kerven am Donnerstag in seinem Rückblick. Er geht mit Blick auf die eingeengte operative Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2025 nun von einer etwas schwächeren Entwicklung als bisher aus. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie 2026 kappte er um zehn Prozent. Die Aktie sei indes attraktiv bewertet./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 11:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 11:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Overweight

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,60 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,04 €		 Abst. Kursziel*:
50,79%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,50%
Analyst Name:
Daniel Kerven 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

14:06 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
05.11.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
28.10.25 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
30.09.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

dpa-afx Experteneinschätzung Aktie zieht dennoch ab: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform' Aktie zieht dennoch ab: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform'
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE macht am Donnerstagmittag Boden gut
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
dpa-afx ProSiebenSat.1-Aktie trotzdem fester: Operative Jahresprognose gesenkt
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester
dpa-afx WDH/Neue Staffel: Joko Winterscheidts Show geht 2026 weiter
dpa-afx Neue Staffel: Joko Winterscheidts Show geht 2026 weiter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsende ab
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Announces Changes to its Executive Board
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 adjusts outlook for financial year 2025
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
RSS Feed
ProSiebenSat.1 Media SE zu myNews hinzufügen