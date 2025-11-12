DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -1,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin87.907 -1,0%Euro1,1595 ±0,0%Öl62,71 -3,8%Gold4.195 -0,1%
Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

12.11.25 23:46 Uhr
ProSieben-Aktie vor Bilanzvorlage: Das erwarten Experten von ProSiebenSat.1-Zahlen | finanzen.net

Das prognostizieren Experten für die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz.

ProSiebenSat.1 Media SE
4,91 EUR -0,04 EUR -0,89%
ProSiebenSat1 Media SE präsentiert am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,740 EUR aus. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,040 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 6,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 822,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 882,0 Millionen EUR umgesetzt.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,780 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,220 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 3,76 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 3,92 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
12.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
05.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
28.10.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldDeutsche Bank AG
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
05.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
28.10.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldDeutsche Bank AG
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

mehr Analysen