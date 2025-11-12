Kennzahlen im Fokus

Das prognostizieren Experten für die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz.

ProSiebenSat1 Media SE präsentiert am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,740 EUR aus. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,040 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 6,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 822,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 882,0 Millionen EUR umgesetzt.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,780 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,220 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 3,76 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 3,92 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net