Freundlicher Handel: Dow Jones liegt am Mittwochnachmittag im Plus

24.12.25 20:02 Uhr
Mit dem Dow Jones geht es am Mittwochnachmittag aufwärts.

Am Mittwoch klettert der Dow Jones um 19:20 Uhr via NYSE um 0,60 Prozent auf 48.731,16 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 18,927 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,251 Prozent auf 48.320,59 Punkte an der Kurstafel, nach 48.442,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48.771,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48.386,59 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 1,08 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, wies der Dow Jones 46.448,27 Punkte auf. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, bei 46.121,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, notierte der Dow Jones bei 43.297,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,95 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48.886,86 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 4,64 Prozent auf 60,00 USD), Merck (+ 1,34 Prozent auf 106,45 USD), Walt Disney (+ 1,11 Prozent auf 114,48 USD), Goldman Sachs (+ 1,01 Prozent auf 910,78 USD) und Verizon (+ 1,00 Prozent auf 40,32 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil NVIDIA (-0,32 Prozent auf 188,61 USD), Chevron (-0,01 Prozent auf 150,50 USD), Cisco (+ 0,00 Prozent auf 78,02 USD), Amazon (+ 0,10 Prozent auf 232,38 USD) und 3M (+ 0,12 Prozent auf 160,34 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 15.290.726 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,786 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,52 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

