Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
NASDAQ 100-Kursverlauf

Gewinne in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag zu

24.12.25 17:58 Uhr
Gewinne in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag zu

Heute wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Indizes
NASDAQ 100
25.651,2 PKT 63,3 PKT 0,25%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 17:55 Uhr um 0,23 Prozent auf 25.647,78 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 25.582,34 Punkte an der Kurstafel, nach 25.587,83 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 25.657,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.556,85 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,470 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, wies der NASDAQ 100 24.873,85 Punkte auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 24.09.2025, bei 24.503,57 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 24.12.2024, einen Stand von 21.797,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 22,27 Prozent nach oben. Bei 26.182,10 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 3,41 Prozent auf 285,69 USD), Costco Wholesale (+ 2,43 Prozent auf 875,52 USD), Dollar Tree (+ 2,33 Prozent auf 122,31 USD), PDD (+ 1,67 Prozent auf 113,93 USD) und Lam Research (+ 1,11 Prozent auf 177,11 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Datadog A (-2,40 Prozent auf 137,84 USD), Marvell Technology (-1,54 Prozent auf 86,33 USD), ON Semiconductor (-1,31 Prozent auf 54,96 USD), Intel (-1,02 Prozent auf 35,98 USD) und Diamondback Energy (-0,99 Prozent auf 146,69 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.644.560 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,786 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,75 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

mehr Analysen