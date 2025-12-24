DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.609 +0,2%Bitcoin74.186 +0,1%Euro1,1780 -0,1%Öl62,28 -0,3%Gold4.482 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Bayer BAY001 D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Krypto erklärt: Tokenisierung von Vermögenswerten - Finanztrend der Zukunft? Krypto erklärt: Tokenisierung von Vermögenswerten - Finanztrend der Zukunft?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NYSE-Handel im Blick

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags mit Gewinnen

24.12.25 17:58 Uhr
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags mit Gewinnen | finanzen.net

Der S&P 500 zeigt am Mittwochmittag eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advance Auto Parts Inc.
34,42 EUR 0,10 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bath & Body Works
16,25 EUR -0,52 EUR -3,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carnival Corp & plc paired
26,91 EUR -0,44 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
120,00 EUR -0,26 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Expand Energy
89,18 EUR -0,54 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD -0,00 USD -50,00%
Charts|News|Analysen
Intel Corp.
30,80 EUR -0,21 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
234,20 EUR 0,70 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
48,61 EUR -0,10 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,30 EUR 4,36 EUR 2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SanDisk Corp When Issue
250,37 USD 5,47 USD 2,23%
Charts|News|Analysen
ServiceNow Inc
130,50 EUR -2,66 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,02 EUR -0,22 EUR -93,51%
Charts|News|Analysen
Indizes
S&P 500
6.932,8 PKT 23,1 PKT 0,33%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 17:55 Uhr via NYSE 0,33 Prozent stärker bei 6.932,44 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54,544 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,052 Prozent auf 6.906,22 Punkte an der Kurstafel, nach 6.909,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 6.934,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6.904,91 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0,979 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 24.11.2025, den Stand von 6.705,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, stand der S&P 500 bei 6.637,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wurde der S&P 500 auf 6.040,04 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,13 Prozent. Bei 6.934,13 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.835,04 Zählern.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Nike (+ 4,76 Prozent auf 60,07 USD), Advance Auto Parts (+ 3,57 Prozent auf 40,89 USD), Micron Technology (+ 3,41 Prozent auf 285,69 USD), SanDisk (+ 3,24 Prozent auf 252,84 USD) und Bath Body Works (+ 2,86 Prozent auf 19,80 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Datadog A (-2,40 Prozent auf 137,84 USD), Carnival (-1,28 Prozent auf 31,26 USD), ServiceNow (-1,03 Prozent auf 152,77 USD), Intel (-1,02 Prozent auf 35,98 USD) und Expand Energy (-1,02 Prozent auf 110,04 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 8.644.560 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,786 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Advance Auto Parts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advance Auto Parts

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advance Auto Parts

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen