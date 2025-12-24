S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags mit Gewinnen

NYSE-Handel im Blick

Der S&P 500 zeigt am Mittwochmittag eine positive Tendenz.

Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 17:55 Uhr via NYSE 0,33 Prozent stärker bei 6.932,44 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54,544 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,052 Prozent auf 6.906,22 Punkte an der Kurstafel, nach 6.909,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 6.934,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6.904,91 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0,979 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 24.11.2025, den Stand von 6.705,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, stand der S&P 500 bei 6.637,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wurde der S&P 500 auf 6.040,04 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,13 Prozent. Bei 6.934,13 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.835,04 Zählern.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Nike (+ 4,76 Prozent auf 60,07 USD), Advance Auto Parts (+ 3,57 Prozent auf 40,89 USD), Micron Technology (+ 3,41 Prozent auf 285,69 USD), SanDisk (+ 3,24 Prozent auf 252,84 USD) und Bath Body Works (+ 2,86 Prozent auf 19,80 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Datadog A (-2,40 Prozent auf 137,84 USD), Carnival (-1,28 Prozent auf 31,26 USD), ServiceNow (-1,03 Prozent auf 152,77 USD), Intel (-1,02 Prozent auf 35,98 USD) und Expand Energy (-1,02 Prozent auf 110,04 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 8.644.560 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,786 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

