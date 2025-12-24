DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.235 +0,2%Euro1,1780 -0,1%Öl62,24 -0,3%Gold4.480 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Allianz 840400 D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Apple-Aktie als Profiteur? Möglicherweise Rekordauslieferungen des iPhone 17 voraus Apple-Aktie als Profiteur? Möglicherweise Rekordauslieferungen des iPhone 17 voraus
finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Investition im Check

Wie viel Verlust bei einem Dogecoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

24.12.25 19:43 Uhr
Wie viel Verlust bei einem Dogecoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre | finanzen.net

Bei einem frühen Investition in Dogecoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0,1277 USD -0,0015 USD -1,20%
Charts|News

Dogecoin notierte am 23.12.2024 bei 0,3236 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOGE investiert, befänden sich nun 3.089,93 Dogecoin in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 399,27 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 23.12.2025 auf 0,1292 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 60,07 Prozent verkleinert.

Am 18.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1224 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Dogecoin am 17.01.2025 bei 0,4151 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com