Wie viel Verlust bei einem Dogecoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Investition im Check

Bei einem frühen Investition in Dogecoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Dogecoin notierte am 23.12.2024 bei 0,3236 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOGE investiert, befänden sich nun 3.089,93 Dogecoin in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 399,27 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 23.12.2025 auf 0,1292 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 60,07 Prozent verkleinert.

Am 18.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1224 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Dogecoin am 17.01.2025 bei 0,4151 USD..

Redaktion finanzen.net