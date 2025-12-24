ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Leichte Gewinne - S&P 500 erreicht Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Mittwoch etwas höher aus dem verkürzten Geschäft gegangen. In Europa blieben viele Handelsplätze hingegen geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten oder Unternehmensmeldungen gab es kaum. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der abgelaufenen Woche in den USA überraschend gesunken.

Der Dow Jones Industrial gewann 0,60 Prozent auf 48.731,16 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,32 Prozent auf 6.932,05 Punkte nach oben. Bei gut 5 Zählern darüber hatte er den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Der von Technologieaktien geprägte NASDAQ 100 stieg am Ende um 0,27 Prozent auf 25.656,15 Punkte.

Einige Aktien bewegten sich deutlicher. So legten Nike an der Dow-Spitze um 4,6 Prozent zu. Einer Pflichtmitteilung zufolge hat Apple-Chef Tim Cook am Montag für knapp drei Millionen US-Dollar Anteilscheine des Sportartikelkonzerns gekauft.

Intel (Intel) verloren hingegen 0,5 Prozent. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hat der Chip-Hersteller NVIDIA einen Test für die Nutzung eines Produktionsprozesses des Branchenkollegen gestoppt.

Dynavax (Dynavax Technologies) sprangen um 38 Prozent auf 15,38 US-Dollar nach oben. Der französische Pharmakonzern Sanofi will den Impfstoffhersteller für 15,50 Dollar je Aktie in bar entsprechend insgesamt 2,2 Milliarden Dollar kaufen./he