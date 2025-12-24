Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels freundlich

NASDAQ 100-Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 zeigte letztendlich eine positive Tendenz.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,27 Prozent höher bei 25.656,15 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,021 Prozent auf 25.582,34 Punkte an der Kurstafel, nach 25.587,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25.665,28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.556,85 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,503 Prozent. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 24.11.2025, bei 24.873,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.09.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24.503,57 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 24.12.2024, den Wert von 21.797,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 22,31 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26.182,10 Punkte. 16.542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 3,77 Prozent auf 286,68 USD), Dollar Tree (+ 2,07 Prozent auf 122,01 USD), Costco Wholesale (+ 2,00 Prozent auf 871,86 USD), Enphase Energy (+ 1,96 Prozent auf 32,85 USD) und Charter A (+ 1,55 Prozent auf 208,46 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Datadog A (-2,26 Prozent auf 138,04 USD), Marvell Technology (-1,36 Prozent auf 86,49 USD), ON Semiconductor (-1,10 Prozent auf 55,08 USD), lululemon athletica (-1,07 Prozent auf 210,40 USD) und Diamondback Energy (-0,84 Prozent auf 146,91 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15.335.810 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,786 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,75 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net