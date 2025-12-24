Starker Wochentag in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im S&P 500
Letztendlich wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.
Werte in diesem Artikel
Am Mittwoch gewann der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,32 Prozent auf 6.932,05 Punkte. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54,544 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,052 Prozent auf 6.906,22 Punkte an der Kurstafel, nach 6.909,79 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 6.937,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.904,91 Punkten erreichte.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,974 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.705,12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.637,97 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.12.2024, den Wert von 6.040,04 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 18,12 Prozent. Bei 6.937,32 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten registriert.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Nike (+ 4,64 Prozent auf 60,00 USD), Advance Auto Parts (+ 4,15 Prozent auf 41,12 USD), Micron Technology (+ 3,77 Prozent auf 286,68 USD), Bath Body Works (+ 2,44 Prozent auf 19,72 USD) und Target (+ 2,36 Prozent auf 96,53 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Datadog A (-2,26 Prozent auf 138,04 USD), Expand Energy (-1,80 Prozent auf 109,17 USD), Carnival (-1,30 Prozent auf 31,25 USD), ServiceNow (-1,15 Prozent auf 152,59 USD) und Coterra Energy (-1,12 Prozent auf 25,69 USD).
S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15.335.810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,786 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Mit 1.200,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.
