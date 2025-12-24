Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich freundlich

Index im Blick

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Zum Handelsende verbuchte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 23.613,31 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,025 Prozent schwächer bei 23.555,95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23.561,84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23.621,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23.527,97 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,694 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.872,01 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, bei 22.497,86 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, bei 20.031,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 22,47 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24.019,99 Punkten. Bei 14.784,03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Century Casinos (+ 9,85 Prozent auf 1,45 USD), FreightCar America (+ 6,18 Prozent auf 11,52 USD), Geron (+ 5,26 Prozent auf 1,40 USD), inTest (+ 4,89 Prozent auf 7,51 USD) und PetMed Express (+ 3,80 Prozent auf 3,55 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Amtech Systems (-2,73 Prozent auf 12,48 USD), Microvision (-2,66 Prozent auf 0,91 USD), Donegal Group B (-2,41 Prozent auf 16,00 USD), Daktronics (-2,06 Prozent auf 18,52 USD) und Nortech Systems (-2,04 Prozent auf 7,20 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15.335.810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,786 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Cogent Communications lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,96 Prozent.

Redaktion finanzen.net