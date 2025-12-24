DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.487 +0,5%Euro1,1779 -0,1%Öl62,24 -0,3%Gold4.480 -0,1%
Index im Blick

Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich freundlich

24.12.25 22:32 Uhr
Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich freundlich | finanzen.net

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amtech Systems Inc.
10,60 EUR 0,40 EUR 3,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Century Casinos Inc.
1,12 EUR -0,03 EUR -2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
17,70 EUR -0,80 EUR -4,32%
Charts|News|Analysen
Costco Wholesale Corp.
720,00 EUR -6,00 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Daktronics Inc.
15,67 EUR -0,19 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Donegal Group Inc. (B)
16,00 USD -0,40 USD -2,41%
Charts|News|Analysen
FreightCar America Inc.
7,35 EUR -0,15 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geron Corp.
1,14 EUR 0,02 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
inTest Corp.
5,85 EUR -0,05 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microvision Inc.
0,80 EUR 0,00 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nortech Systems Inc.
7,20 USD -0,15 USD -2,04%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
160,30 EUR 4,36 EUR 2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PetMed Express Inc.
2,87 EUR -0,19 EUR -6,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
15,00 EUR 0,10 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.613,3 PKT 51,5 PKT 0,22%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende verbuchte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 23.613,31 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,025 Prozent schwächer bei 23.555,95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23.561,84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23.621,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23.527,97 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,694 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.872,01 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, bei 22.497,86 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, bei 20.031,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 22,47 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24.019,99 Punkten. Bei 14.784,03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Century Casinos (+ 9,85 Prozent auf 1,45 USD), FreightCar America (+ 6,18 Prozent auf 11,52 USD), Geron (+ 5,26 Prozent auf 1,40 USD), inTest (+ 4,89 Prozent auf 7,51 USD) und PetMed Express (+ 3,80 Prozent auf 3,55 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Amtech Systems (-2,73 Prozent auf 12,48 USD), Microvision (-2,66 Prozent auf 0,91 USD), Donegal Group B (-2,41 Prozent auf 16,00 USD), Daktronics (-2,06 Prozent auf 18,52 USD) und Nortech Systems (-2,04 Prozent auf 7,20 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15.335.810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,786 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Cogent Communications lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,96 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen