Dow Jones-Performance

Börse New York in Grün: Dow Jones notiert letztendlich im Plus

24.12.25 22:32 Uhr
Börse New York in Grün: Dow Jones notiert letztendlich im Plus

Der Dow Jones befand sich am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Letztendlich gewann der Dow Jones im NYSE-Handel 0,60 Prozent auf 48.731,16 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,927 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,251 Prozent schwächer bei 48.320,59 Punkten, nach 48.442,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48.771,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48.386,59 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 1,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46.448,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, lag der Dow Jones bei 46.121,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 43.297,03 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 14,95 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 48.886,86 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36.611,78 Zählern.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 4,64 Prozent auf 60,00 USD), Merck (+ 1,34 Prozent auf 106,45 USD), Walt Disney (+ 1,11 Prozent auf 114,48 USD), Goldman Sachs (+ 1,01 Prozent auf 910,78 USD) und Verizon (+ 1,00 Prozent auf 40,32 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-0,32 Prozent auf 188,61 USD), Chevron (-0,01 Prozent auf 150,50 USD), Cisco (+ 0,00 Prozent auf 78,02 USD), Amazon (+ 0,10 Prozent auf 232,38 USD) und 3M (+ 0,12 Prozent auf 160,34 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15.335.810 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,786 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,52 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

